Посол ФРГ отметил важность «чистой и легитимной» сертификации «Северного потока — 2»

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Сертификация газопровода «Северный поток — 2» должна пройти «легитимно и чисто» для его введения в эксплуатацию, рассказал посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.
Посол ФРГ отметил важность «чистой и легитимной» сертификации «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Насколько мне известно, с технической точки зрения «Северный поток — 2» достроен, и он готов к принятию в эксплуатацию, сейчас возникает тема сертификации. Сертификация должна быть осуществлена легитимно и чисто. Когда процедура будет пройдена, тогда можно будет говорить о приёме «Северного потока — 2» в эксплуатацию», — сказал посол в ответ на вопрос, когда регулятор Германии разрешит поставки по «Северному потоку — 2». Его слова приводит ТАСС.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября. Первую нитку заполнили техническим газом.

В начале октября в МИД России отметили, что процедуры по сертификации газопровода идут, однако трудно предвидеть, какие «юридические закорючки» могут быть использованы противниками этого проекта.

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