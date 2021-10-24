В посольстве США разъяснили ситуацию с визами для россиян

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Россияне имеют право подавать заявления на неиммиграционные визы во всех посольствах и консульствах США. Об этом сообщил пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц.
В посольстве США разъяснили ситуацию с визами для россиян
  • Reuters

«Мы сообщили на нашем сайте, что граждане России могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Это продолжается уже довольно продолжительное время», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Госдеп США внёс россиян в список «бездомных национальностей» и обязал их обращаться в американское посольство в Варшаве для получения иммиграционной визы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что процедура получения американской иммиграционной визы для россиян была превращена «в настоящий ад».

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