В посольстве США разъяснили ситуацию с визами для россиян

Россияне имеют право подавать заявления на неиммиграционные визы во всех посольствах и консульствах США. Об этом сообщил пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц.

«Мы сообщили на нашем сайте, что граждане России могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Это продолжается уже довольно продолжительное время», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Госдеп США внёс россиян в список «бездомных национальностей» и обязал их обращаться в американское посольство в Варшаве для получения иммиграционной визы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что процедура получения американской иммиграционной визы для россиян была превращена «в настоящий ад».