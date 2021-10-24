В США заявили о приверженности к диалогу с КНДР без предварительных условий
Заявление дипломата по итогам встречи со спецпредставителем южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком приводит агентство Yonhap.
«Я с нетерпением жду продолжения работы со спецпредставителем Но для изучения различных идей и инициатив, включая предложение Республики Корея о прекращении войны», — сказал Ким.
Он выразил надежду на то, что в КНДР положительно отреагируют на позицию Соединённых Штатов.
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, отвечая ранее на вопрос о возможности расширения санкций против Пхеньяна, сообщила, что Вашингтон пока не видит в этом необходимости.
В мае президент США Джо Байден провёл встречу с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином. В рамках переговоров корейский лидер заявил, что республика готова координироваться с США по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.