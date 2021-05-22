Байден провёл встречу с президентом Южной Кореи

Президент США Джо Байден провёл встречу с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сообщает пресс-пул Белого дома.

«Мы с президентом Муном и нашими командами провели хорошие встречи, обсудили общую повестку дня», — цитирует РИА Новости Байдена.

Мун Чжэ Ин заявил, что Республика Корея готова координироваться с США по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

Лидеры стран также наградили высшей военной наградой США — медалью Почёта — 94-летнего американского полковника Ральфа Паккета за героизм, проявленный во время Корейской войны.

5 мая госсекретарь США Энтони Блинкен провёл встречу с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном.