Блинкен провёл встречу с главами МИД Южной Кореи и Японии
- Reuters
«Госсекретарь Энтони Блинкен встретился сегодня в Лондоне с министром иностранных дел Японии Мотэги и министром иностранных дел Южной Кореи Чоном, чтобы поддержать трёхстороннюю солидарность и обсудить общие опасения относительно ядерной и ракетной программ Северной Кореи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны, «подтвердили приверженность согласованному трёхстороннему сотрудничеству в целях денуклеаризации Корейского полуострова, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес».
Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что его визит в США помог построить доверительные отношения с американским президентом Джо Байденом.
Также сообщалось, что Байден 21 мая примет в Белом доме южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина.