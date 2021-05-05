Блинкен провёл встречу с главами МИД Южной Кореи и Японии

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл встречу с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном. Об этом сообщается на сайте Госдепа.
Блинкен провёл встречу с главами МИД Южной Кореи и Японии
  • Reuters

«Госсекретарь Энтони Блинкен встретился сегодня в Лондоне с министром иностранных дел Японии Мотэги и министром иностранных дел Южной Кореи Чоном, чтобы поддержать трёхстороннюю солидарность и обсудить общие опасения относительно ядерной и ракетной программ Северной Кореи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны, «подтвердили приверженность согласованному трёхстороннему сотрудничеству в целях денуклеаризации Корейского полуострова, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес».

Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что его визит в США помог построить доверительные отношения с американским президентом Джо Байденом.

Также сообщалось, что Байден 21 мая примет в Белом доме южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина.

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