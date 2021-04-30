Байден 21 мая примет президента Южной Кореи в Белом доме

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Президент США Джо Байден 21 мая примет в Белом доме южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина, говорится в заявлении пресс-секретаря главы вашингтонской администрации Джен Псаки.
Байден 21 мая примет президента Южной Кореи в Белом доме
  • Reuters

«Президент Байден с нетерпением ждёт возможности встретиться с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Белом доме 21 мая», — говорится в заявлении Псаки на сайте Белого дома.

По её словам, визит южнокорейского лидера подчеркнёт союз США и Республики Корея.

Она отметила, что Байден надеется на дальнейшее укрепление союзнических отношений.

Ранее стало известно, что Южная Корея и США проводят совместное наблюдение за военной активностью КНДР в сфере разработки баллистических ракет подводных лодок и готовы к любому развитию событий.

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