Байден 21 мая примет президента Южной Кореи в Белом доме
- Reuters
«Президент Байден с нетерпением ждёт возможности встретиться с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Белом доме 21 мая», — говорится в заявлении Псаки на сайте Белого дома.
По её словам, визит южнокорейского лидера подчеркнёт союз США и Республики Корея.
Она отметила, что Байден надеется на дальнейшее укрепление союзнических отношений.
Ранее стало известно, что Южная Корея и США проводят совместное наблюдение за военной активностью КНДР в сфере разработки баллистических ракет подводных лодок и готовы к любому развитию событий.