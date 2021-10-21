В США заявили, что пока не видят необходимости новых санкций против КНДР
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«У нас уже есть санкционный режим, нам нужно серьёзнее относиться к его соблюдению. Честно говоря, соответствующий комитет ООН со своей задачей не справляется», — приводит ТАСС её слова.
Ранее комитет начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи заявил, что КНДР провела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.
Американские военные осудили ракетные пуски.
В ООН выразили беспокойство в связи с новыми пусками ракет КНДР.