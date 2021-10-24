В США ждут комментариев от Турции о намерениях выслать послов ряда стран

В Госдепартаменте США «добиваются ясности» от МИД Турции в отношении намерений Анкары выслать послов десяти стран с территории республики.

«Мы ознакомились с этими сообщениями и добиваемся ясности от министерства иностранных дел Турции», — заявил в комментарии РИА Новости официальный представитель Госдепа США.

Посольства Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США ранее выступили с призывом к Турции освободить правозащитника, основателя культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу. После этого турецкое внешнеполитическое ведомство вызвало послов указанных стран.

23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дал указание Министерству иностранных дел Турции объявить персонами нон грата дипломатов указанных государств.

Позднее стало известно, что в МИД республики пока не предприняли соответствующих мер официального характера.