DW: двух украинцев признали виновными в незаконном финансировании выборов в США

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Два украинца, Лев Парнас и Андрей Кукушкин, признаны виновными в незаконных пожертвованиях в избирательные компании в США.

Об этом говорится в сообщении офиса прокурора США в Южном округе Нью-Йорка.

Присяжные пришли к выводу о том, что обвиняемые незаконным способом направили деньги на промежуточные выборы 2018 года с целью «получить влияние на американских политиков и... получение огромных прибылей в бизнесе, связанном с легализацией марихуаны».

По данным Deutsche Welle, бизнесмен Парнас был партнёром бывшего адвоката экс-президента США Руди Джулиани. В издании отмечают, что украинец помогал ему в описках на Украине сведений, которые могли бы способствовать началу расследования в отношении действующего американского лидера Джо Байдена.

Экс-глава администрации США Дональд Трамп ранее обвинил Байдена в работе на пользу Китая.

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