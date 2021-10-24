Zeit: в ФРГ приняли к сведению заявление Эрдогана о послах десяти стран

В Берлине заявили, что приняли к сведению заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном объявлении персонами нон грата послов десяти стран.

Об этом сообщает Zeit со ссылкой на МИД ФРГ.

«Мы приняли к сведению заявления президента Турции Эрдогана», — цитирует газета заявление немецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что будут вести активные консультации с девятью другими упомянутыми странами.

Ранее посольства десяти стран — Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США — выступили с призывом к Турции освободить правозащитника, основателя культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу. После этого турецкое внешнеполитическое ведомство вызвало послов указанных стран.

23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дал указание Министерству иностранных дел Турции объявить персонами нон грата послов десяти стран, которые призвали освободить правозащитника Османа Кавалу.

По информации РИА Новости, в МИД республики пока официально не объявили дипломатов персонами нон грата.