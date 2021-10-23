CNN: США намерены заключить договор на использование воздушного пространства Пакистана
- Reuters
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Отмечается, что пакистанские власти настаивают на заключении с США договора о взаимопонимании, на основании которого Вашингтон в обмен на доступ к воздушному пространству оказывал бы руководству республики поддержку в борьбе с терроризмом и помощь в выстраивании отношений с Индией.
Не исключается возможность изменения условий сделки.
В пресс-службе Пентагона и Госдепартамента пока не прокомментировали данную информацию.
В настоящее время американские ВС пользуются воздушным пространством Пакистана для проведения разведки на территории Афганистана без официального соглашения, что подвергает их риску.
Ранее талибы* заявили о нарушении беспилотниками США воздушного пространства Афганистана.
В сентябре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США оценят роль Пакистана в событиях в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.