CNN: США намерены заключить договор на использование воздушного пространства Пакистана

Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена намеревается заключить договор об использовании воздушного пространства Пакистана для проведения военных и разведывательных операций в Афганистане. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что пакистанские власти настаивают на заключении с США договора о взаимопонимании, на основании которого Вашингтон в обмен на доступ к воздушному пространству оказывал бы руководству республики поддержку в борьбе с терроризмом и помощь в выстраивании отношений с Индией.

Не исключается возможность изменения условий сделки.

В пресс-службе Пентагона и Госдепартамента пока не прокомментировали данную информацию.

В настоящее время американские ВС пользуются воздушным пространством Пакистана для проведения разведки на территории Афганистана без официального соглашения, что подвергает их риску.

Ранее талибы* заявили о нарушении беспилотниками США воздушного пространства Афганистана.

В сентябре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США оценят роль Пакистана в событиях в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.