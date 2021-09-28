Талибы заявили о нарушении беспилотниками США воздушного пространства Афганистана
- Reuters
В заявлении утверждается, что США в последнее время действуют «в нарушение всех норм международного права» и обязательств, взятых на себя в Дохе.
«Эти нарушения необходимо исправить и предотвратить. Мы призываем все страны, особенно Соединённые Штаты, действовать в рамках международных и взаимных обязательств перед Афганистаном... чтобы предотвратить любые негативные последствия», — говорится в сообщении.
Ранее Пентагон признал ошибочным удар американского беспилотника в афганской столице в конце августа, в результате которого погибли десять человек.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.