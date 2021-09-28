Талибы заявили о нарушении беспилотниками США воздушного пространства Афганистана

«Талибан»* обвинил Соединённые Штаты в том, что их беспилотники вторглись в афганское воздушное пространство. Заявление об этом опубликовал представитель движения Забихулла Муджахид.

В заявлении утверждается, что США в последнее время действуют «в нарушение всех норм международного права» и обязательств, взятых на себя в Дохе.

«Эти нарушения необходимо исправить и предотвратить. Мы призываем все страны, особенно Соединённые Штаты, действовать в рамках международных и взаимных обязательств перед Афганистаном... чтобы предотвратить любые негативные последствия», — говорится в сообщении.

Ранее Пентагон признал ошибочным удар американского беспилотника в афганской столице в конце августа, в результате которого погибли десять человек.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.