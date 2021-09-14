В США оценят роль Пакистана в событиях в Афганистане

Американская администрация намерена дать оценку той роли, которую Пакистан сыграл в поддержке движения «Талибан»*, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Блинкена, США намерены рассмотреть, какую роль сыграл Пакистан в Афганистане за последние 20 лет.

Он отметил, что действия Пакистана «во многих случаях противоречат интересам» США.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что американские вооружения, попавшие в руки талибов, не представляют угрозы соседствующим с Афганистаном государствам.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.