В США оценят роль Пакистана в событиях в Афганистане

Короткая ссылка
Американская администрация намерена дать оценку той роли, которую Пакистан сыграл в поддержке движения «Талибан»*, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В США оценят роль Пакистана в событиях в Афганистане
  • © Qazi Rauf / AP

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Блинкена, США намерены рассмотреть, какую роль сыграл Пакистан в Афганистане за последние 20 лет.

Он отметил, что действия Пакистана «во многих случаях противоречат интересам» США.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что американские вооружения, попавшие в руки талибов, не представляют угрозы соседствующим с Афганистаном государствам.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить