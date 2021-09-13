Блинкен заявил, что попавшее к талибам оружие США не угрожает соседям Афганистана
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«Мы видим сейчас, что значительная часть оставленной, в том числе в руках афганских сил, техники, которая затем попала к «Талибану»*, судя по тому, что мне говорят коллеги из Министерства обороны США, не может функционировать или вскоре перестанет функционировать, так как её нужно обслуживать», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что техника не представляет никакой серьёзной стратегической ценности в плане создания угрозы Соединённым Штатам или соседям Афганистана.
Ранее Блинкен заявил о контактах с талибами по вопросам эвакуации.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.