Блинкен заявил, что попавшее к талибам оружие США не угрожает соседям Афганистана

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские вооружения, попавшие в руки движения «Талибан»*, не представляют угрозы соседствующим с Афганистаном государствам.

«Мы видим сейчас, что значительная часть оставленной, в том числе в руках афганских сил, техники, которая затем попала к «Талибану»*, судя по тому, что мне говорят коллеги из Министерства обороны США, не может функционировать или вскоре перестанет функционировать, так как её нужно обслуживать», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что техника не представляет никакой серьёзной стратегической ценности в плане создания угрозы Соединённым Штатам или соседям Афганистана.

Ранее Блинкен заявил о контактах с талибами по вопросам эвакуации.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.