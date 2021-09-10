Блинкен заявил о контактах с талибами по вопросам эвакуации
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До этого из Кабула вылетел чартерный рейс с американцами и гражданами других стран на борту.
«Мы приветствуем действия талибов по содействию этому рейсу в рамках их обязательства позволять тем, кто имеет проездные документы и хочет уехать, сделать это», — говорится в заявлении Блинкена.
По его словам, подобные шаги талибов будут положительно восприняты мировым сообществом.
Ранее Евросоюз выразил озабоченность в связи с созданием радикальным движением «Талибан» временного правительства Афганистана, которое, по мнению ЕС, не отражает ожиданий сообщества и международных обязательств талибов.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.