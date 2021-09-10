Блинкен заявил о контактах с талибами по вопросам эвакуации

Американская делегация в Дохе контактирует с движением «Талибан»* по поводу эвакуации людей из Афганистана, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

До этого из Кабула вылетел чартерный рейс с американцами и гражданами других стран на борту.

«Мы приветствуем действия талибов по содействию этому рейсу в рамках их обязательства позволять тем, кто имеет проездные документы и хочет уехать, сделать это», — говорится в заявлении Блинкена.

По его словам, подобные шаги талибов будут положительно восприняты мировым сообществом.

Ранее Евросоюз выразил озабоченность в связи с созданием радикальным движением «Талибан» временного правительства Афганистана, которое, по мнению ЕС, не отражает ожиданий сообщества и международных обязательств талибов.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.