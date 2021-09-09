ЕС: временное правительство Афганистана не отражает обязательств талибов
- Reuters
«Евросоюз выражает озабоченность в связи с назначением движением «Талибан» 7 сентября временного правительства Афганистана. Его состав не соответствует декларировавшимся «Талибаном» обещаниям и потребностям в создании инклюзивного правительства, отражающего политическое, религиозное и этническое разнообразие Афганистана», — приводит ТАСС заявление внешнеполитической службы ЕС.
В заявлении отмечается, что «инклюзивное и репрезентативное правительство — это ключевой элемент для строительства стабильного и мирного Афганистана».
7 сентября «Талибан» объявил состав нового правительства Афганистана. Как отметил представитель талибов, впервые за 40 лет республика будет полностью подчиняться правительству, сформированному из членов движения.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.