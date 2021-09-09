ЕС: временное правительство Афганистана не отражает обязательств талибов

Евросоюз выразил озабоченность в связи с созданием радикальным движением «Талибан»* временного правительства Афганистана, которое, по мнению ЕС, не отражает ожиданий сообщества и международных обязательств талибов.

«Евросоюз выражает озабоченность в связи с назначением движением «Талибан» 7 сентября временного правительства Афганистана. Его состав не соответствует декларировавшимся «Талибаном» обещаниям и потребностям в создании инклюзивного правительства, отражающего политическое, религиозное и этническое разнообразие Афганистана», — приводит ТАСС заявление внешнеполитической службы ЕС.

В заявлении отмечается, что «инклюзивное и репрезентативное правительство — это ключевой элемент для строительства стабильного и мирного Афганистана».

7 сентября «Талибан» объявил состав нового правительства Афганистана. Как отметил представитель талибов, впервые за 40 лет республика будет полностью подчиняться правительству, сформированному из членов движения.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.