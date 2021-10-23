Блинкен и генсек ООН обсудили ситуацию в Афганистане и Эфиопии
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«Блинкен и Гутерреш обсудили ситуацию в Афганистане и углубляющийся гуманитарный кризис на севере Эфиопии», — сообщает Прайс в своём Twitter-аккаунте.
Стороны также рассмотрели возможности укрепления международного сотрудничества для прекращения текущих боевых действий.
Ранее Гутерреш призвал мир оказать помощь афганской экономике вливанием наличности.
4 октября семеро сотрудников ООН, которые были объявлены властями Эфиопии персонами нон грата, вывезены из страны из соображений безопасности.