Блинкен и генсек ООН обсудили ситуацию в Афганистане и Эфиопии

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем Афганистан и Эфиопию. Об этом сообщает глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Блинкен и Гутерреш обсудили ситуацию в Афганистане и углубляющийся гуманитарный кризис на севере Эфиопии», — сообщает Прайс в своём Twitter-аккаунте.

Стороны также рассмотрели возможности укрепления международного сотрудничества для прекращения текущих боевых действий.

Ранее Гутерреш призвал мир оказать помощь афганской экономике вливанием наличности.

4 октября семеро сотрудников ООН, которые были объявлены властями Эфиопии персонами нон грата, вывезены из страны из соображений безопасности.