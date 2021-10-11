Генсек ООН призвал мир помочь экономике Афганистана наличностью

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мир оказать помощь афганской экономике вливанием наличности.

«Прямо сейчас, когда активы заморожены, а помощь на развитие приостановлена, экономика рушится. Банки закрываются, а оказание основных услуг, в том числе в сфере здравоохранения, было приостановлено во многих местах. Нам нужно найти способы, чтобы оживить экономику», — приводит РИА Новости его слова.

Гутерреш отметил, что «это можно сделать без нарушения международных законов и принципов».

«Я призываю мир принять меры и осуществить вливание наличности в афганскую экономику, чтобы избежать (её) коллапса», — сказал он.

Также Гутерреш призвал оказать помощь Афганистану сейчас, иначе «мир заплатит высокую цену»: потоки наркотиков и число террористических сетей возрастут.

Ранее Гутерреш осудил теракт в мечети в афганском Кундузе.