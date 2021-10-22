Российские дипломаты в Турции выясняют обстоятельства задержания нескольких россиян

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Российские загранучреждения обратились к Турции за получением разъяснений по поводу сообщений о задержании в этой стране четверых граждан России. Москва рассчитывает на скорейшее получение исчерпывающей информации на этот счёт, заявили в МИД.
Российские дипломаты в Турции выясняют обстоятельства задержания нескольких россиян
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Внимательно следим за ситуацией вокруг задержания в Стамбуле и Анталье и последовавшего за этим ареста нескольких граждан Российской Федерации. Российские загранучреждения в официальном порядке обратились к турецкой стороне для получения необходимых разъяснений», — сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати министерства.

Российская сторона находится в контакте с турецкими властями для выяснения всех обстоятельств, добавили там.

«Рассчитываем на скорейшее получение от турецких коллег исчерпывающей информации по этому сюжету», — заключили там.

Ранее турецкая газета Hurriyet со ссылкой на данные Главной прокуратуры Стамбула сообщила о задержании четырёх россиян, а также украинца и гражданина Узбекистана, которые обвиняются в «военном и политическом шпионаже».

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле не владеют данными об аресте россиян. Он отметил, что если были задержаны российские граждане, то турецкая сторона должна была проинформировать дипломатическое представительство России.

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