Песков прокомментировал сообщения об аресте четырёх россиян в Турции
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- РИА Новости
«Нет, мы не в курсе. Я, честно говоря, не знаю. Я рекомендую вам обратиться в Министерство иностранных дел. Если были задержаны российские граждане, то турецкая сторона должна была проинформировать наше дипломатическое представительство, консульскую службу», — сказал представитель Кремля.
Он повторил, что эта информация «действительно должна была быть предоставлена, если об этом идёт речь».
«Мы же пока не располагаем такой информацией», — добавил Песков.
Ранее турецкая газета Hurriyet со ссылкой на данные главной прокуратуры Стамбула сообщила о задержании четырёх россиян, а также украинца и гражданина Узбекистана, которые обвиняются в «военном и политическом шпионаже».