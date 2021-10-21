Песков прокомментировал сообщения об аресте четырёх россиян в Турции

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В Кремле не владеют данными об аресте четырёх россиян в Турции, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
Песков прокомментировал сообщения об аресте четырёх россиян в Турции
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Нет, мы не в курсе. Я, честно говоря, не знаю. Я рекомендую вам обратиться в Министерство иностранных дел. Если были задержаны российские граждане, то турецкая сторона должна была проинформировать наше дипломатическое представительство, консульскую службу», — сказал представитель Кремля.

Он повторил, что эта информация «действительно должна была быть предоставлена, если об этом идёт речь».

«Мы же пока не располагаем такой информацией», — добавил Песков.

Ранее турецкая газета Hurriyet со ссылкой на данные главной прокуратуры Стамбула сообщила о задержании четырёх россиян, а также украинца и гражданина Узбекистана, которые обвиняются в «военном и политическом шпионаже».

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