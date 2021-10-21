Hurriyet: в Турции задержаны четверо россиян
По данным издания, их подозревают также в «подготовке нападений на чеченских оппозиционеров».
В материале приводятся имена и фамилии Абдуллы Абдуллаева, Равшана Ахмедова, Беслана Расаева и Асланбека Абдулмуслимова, украинца Игоря Ефрима и, как утверждается, гражданина Узбекистана Амира Юсупова.
Как сообщает РИА Новости, агентство официальным подтверждением информации от правоохранительных органов Турции не располагает.
11 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что если речь действительно идёт о россиянах, то российская сторона или уже получила, или получит информацию по дипломатическим каналам. При этом он подчеркнул, что в Кремле подобной информацией не располагают, сообщало агентство.