Hurriyet: в Турции задержаны четверо россиян

Короткая ссылка
Турецкая газета Hurriyet со ссылкой на данные главной прокуратуры Стамбула сообщила о задержании четверых россиян, а также украинца и гражданина Узбекистана по обвинению в «военном и политическом шпионаже».

По данным издания, их подозревают также в «подготовке нападений на чеченских оппозиционеров».

В материале приводятся имена и фамилии Абдуллы Абдуллаева, Равшана Ахмедова, Беслана Расаева и Асланбека Абдулмуслимова, украинца Игоря Ефрима и, как утверждается, гражданина Узбекистана Амира Юсупова.

Как сообщает РИА Новости, агентство официальным подтверждением информации от правоохранительных органов Турции не располагает.

11 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что если речь действительно идёт о россиянах, то российская сторона или уже получила, или получит информацию по дипломатическим каналам. При этом он подчеркнул, что в Кремле подобной информацией не располагают, сообщало агентство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить