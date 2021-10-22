ЕК будет работать с рядом стран для блокировки миграционных потоков

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В Еврокомиссии намерены работать с властями стран, откуда мигранты едут через Белоруссию в Евросоюз, чтобы заблокировать эти потоки, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
ЕК будет работать с рядом стран для блокировки миграционных потоков
  • AP

«Мы видим, что Белоруссия заключает визовые соглашения с новыми странами. Мы будем активно работать с этими государствами, чтобы не допустить инструментализации миграции оттуда», — цитирует её ТАСС.

В ЕС также призвали к возвращению реализации соглашений о реадмиссии, согласно которым разрешается высылать мигрантов.

Представитель германского МИД Кристофер Бургер ранее заявил, что фирмам и лицам, причастным к переброске мигрантов через Белоруссию в Евросоюз, грозят санкции в формате запрета на въезд, оказания им услуг или поставок товаров, а также заморозки счетов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, предложила заморозить счета американских компаний, отметив, что миграционный кризис — это не только белорусско-литовская граница.

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