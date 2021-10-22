ЕК будет работать с рядом стран для блокировки миграционных потоков
- AP
«Мы видим, что Белоруссия заключает визовые соглашения с новыми странами. Мы будем активно работать с этими государствами, чтобы не допустить инструментализации миграции оттуда», — цитирует её ТАСС.
В ЕС также призвали к возвращению реализации соглашений о реадмиссии, согласно которым разрешается высылать мигрантов.
Представитель германского МИД Кристофер Бургер ранее заявил, что фирмам и лицам, причастным к переброске мигрантов через Белоруссию в Евросоюз, грозят санкции в формате запрета на въезд, оказания им услуг или поставок товаров, а также заморозки счетов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, предложила заморозить счета американских компаний, отметив, что миграционный кризис — это не только белорусско-литовская граница.