Захарова отреагировала на предупреждение ФРГ о санкциях против Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление коллеги из Германии Кристофера Бургера о возможном введении санкций против причастных к переброске мигрантов через Белоруссию, в частности, о заморозке счетов.

«А заморозить счета американских компаний пока не решились? Всё-таки миграционный кризис — это не только белорусско-литовская граница. Это в первую очередь Афганистан, Сирия, Ливия, Ирак и многое другое», — написала российский дипломат в своём Telegram-канале.

Представитель германского МИД Кристофер Бургер ранее заявил, что причастным к переброске мигрантов через Белоруссию в Евросоюз фирмам и лицам грозят санкции в формате запрета на въезд, оказания им услуг или поставок товаров, а также заморозки счетов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала поведение Белоруссии в ситуации с мигрантами «гибридной атакой».

Мария Захарова, отвечая на вопрос RT DE, охарактеризовала как «полный абсурд» заявление главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера о том, что ключ к решению миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран ЕС лежит в Москве.