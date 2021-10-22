В ФРГ пригрозили санкциями причастным к переброске мигрантов через Белоруссию

Причастным к переброске мигрантов через Белоруссию в Евросоюз фирмам и лицам грозят санкции, заявил председатель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

«Если вы знаете систему европейских санкций, то они обычно вводятся в форме внесения в списки лиц или фирм, что подразумевает запрет въезда, оказания им услуг или поставок товаров, заморозку счетов», — цитирует Бургера РИА Новости.

Он отметил, что существует механизм выявления причастных к переброске мигрантов. По словам немецкого дипломата, в регионе исхода есть фирмы, которые продают туристические пакеты в одном направлении для определённых групп населения, а власти выявляют такие корпорации.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее назвала поведение Белоруссии в ситуации с мигрантами «гибридной атакой».

Ангела Меркель заявила, что лидеры стран ЕС намерены обсудить экономические санкции в отношении Белоруссии из-за ситуации с мигрантами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «полным абсурдом» заявление главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера о том, что ключ в решении миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран ЕС лежит в Москве.

Она отметила, что ключи проблемы лежат в западных столицах, в том числе в Вашингтоне и Брюсселе.