Лидеры стран ЕС намерены обсудить санкции против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран ЕС намерены обсудить экономические санкции против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами.
Лидеры стран ЕС намерены обсудить санкции против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами
  • Reuters

«Другая тема — миграция, которая благодаря гибридным действиям президента Лукашенко стала вновь очень актуальной для Польши, Литвы и, конечно, Германии. Мы поговорим, на какие новые санкции, экономические санкции, мы можем обратить внимание — министры иностранных дел это уже обсудили, — чтобы чётко показать, что мы осуждаем такого рода торговлю людьми с государственным участием», — цитирует её РИА Новости.

Она уточнила, что эту тему лидеры стран ЕС обсудят 22 октября.

Ранее Европарламент большинством голосов принял резолюцию, призывающую страны ЕС усилить экономические санкции в отношении физических и юридических лиц Белоруссии.

Президент республики Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии «гуманитарной катастрофой».

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