Россия и Казахстан утвердили проекты документов о демаркации границы
- © Александр Кондратюк
- РИА Новости
Заседание проходило в Москве с 18 по 22 октября.
«Стороны утвердили проекты итоговых документов демаркации на отдельные участки российско-казахстанской государственной границы, обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на её различных участках», — говорится в заявлении МИД России.
Дипломаты также обсудили планы работы на предстоящий год.
Следующее заседание демаркационной комиссии при участии представителей двух государств состоится в ноябре в Казахстане.
Президент республики Касым-Жомарт Токаев ранее потребовал пресекать конфликты и дискриминацию на этнической почве в Казахстане. Кроме того, он призвал власти Казахстана не ограничивать граждан одним языком.