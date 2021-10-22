Россия и Казахстан утвердили проекты документов о демаркации границы

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В рамках заседания совместной демаркационной комиссии представители России и Казахстана утвердили проекты итоговых документов о демаркации некоторых участков границы.
Россия и Казахстан утвердили проекты документов о демаркации границы
  • © Александр Кондратюк
  • РИА Новости

Заседание проходило в Москве с 18 по 22 октября.

«Стороны утвердили проекты итоговых документов демаркации на отдельные участки российско-казахстанской государственной границы, обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на её различных участках», — говорится в заявлении МИД России.

Дипломаты также обсудили планы работы на предстоящий год.

Следующее заседание демаркационной комиссии при участии представителей двух государств состоится в ноябре в Казахстане.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев ранее потребовал пресекать конфликты и дискриминацию на этнической почве в Казахстане. Кроме того, он призвал власти Казахстана не ограничивать граждан одним языком.

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