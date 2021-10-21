Токаев призвал власти Казахстана не ограничивать граждан одним языком
- РИА Новости
«Действительно, выпускники наших школ должны быть интегрированы в казахстанское общество, они должны быть конкурентоспособными. А для этого нужно владеть и государственным языком, и своим национальным языком, и желательно владеть русским языком. В целом, чем больше наши дети владеют различными языками, тем лучше для них. Не надо их ограничивать лишь одним языком», — цитирует Токаева ТАСС.
6 октября сообщалось, что мажилис парламента Казахстана одобрил внесение изменений в некоторые законодательные акты республики по вопросам визуальной информации.
Некоторые изменения предполагают необходимость использования казахского языка на указателях и рекламных вывесках.