Токаев призвал власти Казахстана не ограничивать граждан одним языком

Власти Казахстана не должны ограничивать изучение в школах разных языков, в том числе русского, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания Совета ассамблеи народа Казахстана.

«Действительно, выпускники наших школ должны быть интегрированы в казахстанское общество, они должны быть конкурентоспособными. А для этого нужно владеть и государственным языком, и своим национальным языком, и желательно владеть русским языком. В целом, чем больше наши дети владеют различными языками, тем лучше для них. Не надо их ограничивать лишь одним языком», — цитирует Токаева ТАСС.

6 октября сообщалось, что мажилис парламента Казахстана одобрил внесение изменений в некоторые законодательные акты республики по вопросам визуальной информации.

Некоторые изменения предполагают необходимость использования казахского языка на указателях и рекламных вывесках.