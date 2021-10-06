В Казахстане обяжут использовать на вывесках и знаках казахский язык

Мажилис парламента Казахстана на заседании одобрил внесение изменений в некоторые законодательные акты республики по вопросам визуальной информации, которые предполагают необходимость использования казахского языка на указателях и рекламных вывесках.

«В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на написание традиционных, исторически сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также других физико-географических объектов на государственном языке», — приводит ТАСС заключение комитета по социально-культурному развитию нижней палаты казахстанского парламента.

Также требование распространяется на бланки и вывески негосударственных организаций, которые должны быть представлены на государственном языке (казахском), а при необходимости — на русском и (или) других языках.

В сентябре сообщалось, что Министерство культуры и спорта Казахстана планирует внести изменения в закон «О кинематографии», согласно которому оригинальные версии фильмов должны будут дублироваться на казахском языке для проката в стране.