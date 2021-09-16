Tengrinews: в Казахстане введут обязательный дубляж фильмов на казахский
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Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Минкульта.
В ведомстве сообщили, что законопроект будет рассмотрен правительством в октябре 2021 года, сам закон планируется принять в 2022 году.
«Рабочей группой проведено более десяти заседаний, где обсуждались проблемные вопросы кинематографии в части механизма создания кинокомиссий, дубляж фильмов на казахский язык и другие актуальные вопросы», — сообщили в Минкульте.
Отмечается, что с 2018 года фильмы в Казахстане сопровождаются субтитрами на казахском языке.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии второй сессии парламента седьмого созыва напомнил, что по закону нельзя препятствовать использованию русского языка в республике.