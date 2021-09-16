Tengrinews: в Казахстане введут обязательный дубляж фильмов на казахский

Министерство культуры и спорта Казахстана планирует внести изменения в закон «О кинематографии», согласно которому оригинальные версии фильмов будут обязаны дублироваться на казахский язык для проката в стране.

Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Минкульта.

В ведомстве сообщили, что законопроект будет рассмотрен правительством в октябре 2021 года, сам закон планируется принять в 2022 году.

«Рабочей группой проведено более десяти заседаний, где обсуждались проблемные вопросы кинематографии в части механизма создания кинокомиссий, дубляж фильмов на казахский язык и другие актуальные вопросы», — сообщили в Минкульте.

Отмечается, что с 2018 года фильмы в Казахстане сопровождаются субтитрами на казахском языке.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии второй сессии парламента седьмого созыва напомнил, что по закону нельзя препятствовать использованию русского языка в республике.