Токаев заявил, что препятствовать использованию русского языка в Казахстане нельзя

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии второй сессии парламента седьмого созыва напомнил, что по закону нельзя препятствовать использованию русского языка в республике.

«Русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя», — приводит ТАСС слова Токаева.

Невролог с 30-летним стажем Эмилия Гречаник ранее в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказала, как казахские националисты заставили её извиниться на камеру за речь на русском.

«Офицеры России» также обратились к президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву с просьбой привлечь к ответственности виновных в нападениях на русскоязычных граждан республики.