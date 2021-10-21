Токаев потребовал пресекать конфликты и дискриминацию на этнической почве в Казахстане
- © Пресс-служба МИД РФ
- РИА Новости
«Все проявления этнического высокомерия, от кого бы они ни исходили, дискриминация по любым признакам, попытки расшатать на этой почве общественный порядок и в целом внутреннюю стабильность должны жёстко пресекаться, в соответствии с законом», — сказал он на заседании ассамблеи народа Казахстана. Его слова приводит РИА Новости.
Как подчеркнул Токаев, нулевая терпимость к конфликтам на этнической почве «должна стать нормой для органов внутренних дел и прокуратуры».
Кроме того, он призвал власти Казахстана не ограничивать граждан одним языком.
В августе «Офицеры России» обратились к президенту Казахстана с просьбой привлечь к ответственности виновных в нападениях на русскоязычных граждан республики.