Токаев потребовал пресекать конфликты и дискриминацию на этнической почве в Казахстане

В Казахстане необходимо пресекать все проявления «этнического высокомерия» и попытки расшатать порядок на этой почве, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Все проявления этнического высокомерия, от кого бы они ни исходили, дискриминация по любым признакам, попытки расшатать на этой почве общественный порядок и в целом внутреннюю стабильность должны жёстко пресекаться, в соответствии с законом», — сказал он на заседании ассамблеи народа Казахстана. Его слова приводит РИА Новости.

Как подчеркнул Токаев, нулевая терпимость к конфликтам на этнической почве «должна стать нормой для органов внутренних дел и прокуратуры».

Кроме того, он призвал власти Казахстана не ограничивать граждан одним языком.

В августе «Офицеры России» обратились к президенту Казахстана с просьбой привлечь к ответственности виновных в нападениях на русскоязычных граждан республики.