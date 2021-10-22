Меркель назвала гибридной угрозой миграционный кризис на границах ЕС
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«Это гибридная угроза. Нужно чётко это говорить. Лукашенко использует людей для осуществления политики, происходит политическая инструментализация», — цитирует РИА Новости выступление Меркель по итогам саммита лидеров ЕС.
Ранее лидеры Евросоюза во время саммита подтвердили, что готовы принять персональные санкции в отношении Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе, ответственность за который Брюссель возлагает на Минск.
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, в свою очередь, заявил, что Минск предлагает Брюсселю провести консультации по миграционной проблеме, однако Евросоюз от этого отказывается.
Белорусский президент Александр Лукашенко, комментируя данные обвинения, потребовал «факты на стол».