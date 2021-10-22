ЕС подтвердил намерение ввести санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса

Лидеры Евросоюза во время саммита подтвердили, что готовы принять персональные санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе, ответственность за который Брюссель возлагает на Минск.

Как утверждается в документе, опубликованном по итогам саммита, ЕС продолжит противодействовать «продолжающейся гибридной атаке, инициированной белорусским режимом».

«В том числе путём принятия дальнейших санкций против лиц и организаций», — цитирует решение РИА Новости.

Ранее в МИД ФРГ заявили, что причастным к переброске мигрантов через Белоруссию в Евросоюз фирмам и лицам грозят санкции.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, в свою очередь, заявил, что Минск предлагает Брюсселю провести консультации по миграционной проблеме, однако Евросоюз от этого отказывается.