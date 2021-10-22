Генсек НАТО: России не стоит опасаться вступления Украины в Альянс
- Reuters
«НАТО — это оборонительный союз. Ни в коем случае Россия не должна бояться (вступления в него Украины. — RT)», — заявил Столтенберг.
Он также заверил, что решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать 30 членов альянса и сама Украина.
При этом Москва не сможет «наложить вето на решение суверенного государства вступить в НАТО», заключил генсек.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об угрозе для России из-за военного освоения Украины НАТО.
В МИД России назвали вступление Украины в НАТО «крайне опасным» шагом.