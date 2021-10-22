Глава Пентагона обсудил с министром обороны Дании действия России

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с министром обороны Дании Трине Брамсен сотрудничество в сфере безопасности и действия России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Пентагон, Остин встретился с Брамсен в Брюсселе.

Стороны «подтвердили прочные двусторонние отношения в сфере обороны между США и Данией», а также обсудили «пути углубления и расширения оборонного сотрудничества».

Отмечается, Остин и Брамсен «отметили общую обеспокоенность относительно вопросов, влияющих на трансатлантическую безопасность, включая действия России в северной Атлантике, Балтийском море и Украине».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с Ллойдом Остином.