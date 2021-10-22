Глава Пентагона обсудил с министром обороны Дании действия России
- Reuters
- © Pascal Rossignol
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Пентагон, Остин встретился с Брамсен в Брюсселе.
Стороны «подтвердили прочные двусторонние отношения в сфере обороны между США и Данией», а также обсудили «пути углубления и расширения оборонного сотрудничества».
Отмечается, Остин и Брамсен «отметили общую обеспокоенность относительно вопросов, влияющих на трансатлантическую безопасность, включая действия России в северной Атлантике, Балтийском море и Украине».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с Ллойдом Остином.