Песков рассказал о ситуации с регистрацией «Спутника V» в Европе
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В кулуарах заседания Валдайского клуба Песков рассказал журналистам, что европейский регулятор считает, что «до сих пор неполный сет документов был подготовлен и передан».
«Сейчас мы пытаемся понять, чего, они считают, недостаёт, и, конечно, наши специальные ведомства, которые работают, — это и Минздрав, и РФПИ, — они будут этот сет дополнять, с тем чтобы в ближайшее время оно было зарегистрировано», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао заявила, что у ВОЗ нет полного объёма данных по российской вакцине от коронавируса «Спутник V».
Также в РФПИ сообщили, что ВОЗ возобновила процедуру одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».