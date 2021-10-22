Песков рассказал о ситуации с регистрацией «Спутника V» в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о ситуации с регистрацией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе.

В кулуарах заседания Валдайского клуба Песков рассказал журналистам, что европейский регулятор считает, что «до сих пор неполный сет документов был подготовлен и передан».

«Сейчас мы пытаемся понять, чего, они считают, недостаёт, и, конечно, наши специальные ведомства, которые работают, — это и Минздрав, и РФПИ, — они будут этот сет дополнять, с тем чтобы в ближайшее время оно было зарегистрировано», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао заявила, что у ВОЗ нет полного объёма данных по российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

Также в РФПИ сообщили, что ВОЗ возобновила процедуру одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».