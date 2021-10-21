В ВОЗ заявили об отсутствии полного объёма данных по «Спутнику V»

Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао заявила, что у ВОЗ нет полного объёма данных по российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

«Мы, к сожалению, пока не получили полный объём данных по «Спутнику V»... До вчерашнего дня процесс (одобрения для экстренного применения. — RT) был приостановлен. Нам была необходима подпись заявителя под тем, что он соглашается с правилами и процедурами ВОЗ для продолжения оценки. Процесс оценки возобновился с сегодняшнего дня», — цитирует её ТАСС.

Она отметила: организация ожидает, что сможет провести необходимую инспекцию для одобрения вакцины в ближайшие несколько недель и получит все дополнительные данные по вакцине.

Ранее в РФПИ сообщили, что Всемирная организация здравоохранения возобновила процедуру одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.