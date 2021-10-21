Путин заявил о заинтересованности России в выходе Афганистана из состояния гражданской войны

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Российский лидер Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы Афганистан вышел из непрекращающейся гражданской войны.
Путин заявил о заинтересованности России в выходе Афганистана из состояния гражданской войны
  • Reuters

По словам Путина, интересы России заключаются в том, чтобы Афганистан в конце концов вышел из непрекращающейся, перманентной гражданской войны.

«И чтобы народ этой многострадальной, без всякого преувеличения, страны почувствовал себя в рамках своих национальных границ и в безопасности и имел бы шансы на развитие и процветание», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что Россия «всячески будет стремиться к тому, чтобы добиться именно такой цели».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас в Афганистане есть все признаки наличия гуманитарной катастрофы и экономического коллапса.

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