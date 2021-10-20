Песков прокомментировал ситуацию в Афганистане
- Reuters
«В стране (Афганистане. — RT) все признаки гуманитарной катастрофы, экономического коллапса», — сказал Песков.
По его словам, «все страны... пытаются нащупать возможности, чтобы... помогать этим людям, понять, что с ними будет и как избежать дальнейшей катастрофы».
Песков добавил, что никто не заинтересован в полном параличе целого государства, которое граничит в том числе с СНГ.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане несёт риски для всего пространства СНГ.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.