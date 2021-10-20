Песков прокомментировал ситуацию в Афганистане

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас в Афганистане есть все признаки наличия гуманитарной катастрофы и экономического коллапса.

«В стране (Афганистане. — RT) все признаки гуманитарной катастрофы, экономического коллапса», — сказал Песков.

По его словам, «все страны... пытаются нащупать возможности, чтобы... помогать этим людям, понять, что с ними будет и как избежать дальнейшей катастрофы».

Песков добавил, что никто не заинтересован в полном параличе целого государства, которое граничит в том числе с СНГ.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане несёт риски для всего пространства СНГ.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.