Песков прокомментировал ситуацию в Афганистане

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас в Афганистане есть все признаки наличия гуманитарной катастрофы и экономического коллапса.
Песков прокомментировал ситуацию в Афганистане
  • Reuters

«В стране (Афганистане. — RT) все признаки гуманитарной катастрофы, экономического коллапса», — сказал Песков.

По его словам, «все страны... пытаются нащупать возможности, чтобы... помогать этим людям, понять, что с ними будет и как избежать дальнейшей катастрофы».

Песков добавил, что никто не заинтересован в полном параличе целого государства, которое граничит в том числе с СНГ.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане несёт риски для всего пространства СНГ.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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