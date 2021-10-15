Путин заявил, что ситуация в Афганистане несёт риски для всего пространства СНГ
- AP
«Беспокойство вызывает ситуация в Афганистане, которая несёт риски для Центральной Азии и для всего пространства СНГ, несмотря даже на то, что некоторые страны находятся как бы в стороне от этого региона», — заявил Путин.
По словам президента России, положение дел в Афганистане требует активизации совместных усилий стран в контртеррористическом и антинаркотическом направлениях.
Также президент России предложил принять совместное заявление против попыток вмешательства в выборы в странах СНГ.