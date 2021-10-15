Путин заявил, что ситуация в Афганистане несёт риски для всего пространства СНГ

Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, есть риски для Центральной Азии и всего пространства СНГ. Об этом в ходе заседания Совета глав государств содружества заявил российский лидер Владимир Путин.

«Беспокойство вызывает ситуация в Афганистане, которая несёт риски для Центральной Азии и для всего пространства СНГ, несмотря даже на то, что некоторые страны находятся как бы в стороне от этого региона», — заявил Путин.

По словам президента России, положение дел в Афганистане требует активизации совместных усилий стран в контртеррористическом и антинаркотическом направлениях.

Также президент России предложил принять совместное заявление против попыток вмешательства в выборы в странах СНГ.