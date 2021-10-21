Путин: Россия и КНР будут работать над безопасностью граждан соседних с Афганистаном стран

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал о планах создать условия, при которых граждане России, Китая и стран ШОС будут чувствовать себя в безопасности, независимо от того, что происходит в Афганистане.

«В двустороннем плане с Китаем будем продолжать активно эту работу, между соответствующими структурами налажен диалог», — отметил Путин.

По его словам, в рамках ШОС также будут выделены необходимые ресурсы и созданы все условия для того, чтобы граждане стран — участниц организации «чувствовали себя в безопасности, вне зависимости от того, что происходит в Афганистане».

Российский лидер также подчеркнул, что спецслужбы России находятся в контакте с соответствующими структурами в Афганистане.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас в Афганистане есть все признаки наличия гуманитарной катастрофы и экономического коллапса.