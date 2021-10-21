Земан подписал документ о созыве первого заседания нового парламента в Чехии

Президент Чехии Милош Земан лично подписал документ о созыве первого заседания нового состава парламента. Об этом заявил глава администрации президента Вратислав Минарж.

AP

«Глава республики Милош Земан лично подписал документ о созыве первого заседания нового состава парламента», — приводит РИА Новости слова Минаржа. В ходе брифинга Вратислав Минарж также продемонстрировал видео подписания документа Земаном. Ранее председатель палаты депутатов парламента Чехии Радек Вондрачек заявил, что госпитализированный 10 октября президент страны Милош Земан способен выполнять обязанности главы государства. 10 октября стало известно, что президент Чехии Милош Земан был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Стршешовице.