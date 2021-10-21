Земан подписал документ о созыве первого заседания нового парламента в Чехии

Короткая ссылка
Президент Чехии Милош Земан лично подписал документ о созыве первого заседания нового состава парламента. Об этом заявил глава администрации президента Вратислав Минарж.
Земан подписал документ о созыве первого заседания нового парламента в Чехии
  • AP

«Глава республики Милош Земан лично подписал документ о созыве первого заседания нового состава парламента», — приводит РИА Новости слова Минаржа.

В ходе брифинга Вратислав Минарж также продемонстрировал видео подписания документа Земаном.

Ранее председатель палаты депутатов парламента Чехии Радек Вондрачек заявил, что госпитализированный 10 октября президент страны Милош Земан способен выполнять обязанности главы государства.

10 октября стало известно, что президент Чехии Милош Земан был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Стршешовице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить