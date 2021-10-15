Спикер парламента Чехии заявил о способности Земана выполнять обязанности президента

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Председатель палаты депутатов парламента Чехии Радек Вондрачек заявил, что госпитализированный 10 октября президент страны Милош Земан способен выполнять обязанности главы государства.
Спикер парламента Чехии заявил о способности Земана выполнять обязанности президента
  • Reuters
  • © David W Cerny

Об этом он сказал после своего визита к Земану. 

«Могу опровергнуть вымыслы, что он не может выполнять свои обязанности. Да, он сейчас болен, госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Надеюсь, что там он наберётся сил», — цитирует его ТАСС.

По словам Вондрачека, во время встречи Земан находился в хорошем настроении и шутил, а также подписал и передал ему указ о созыве 8 ноября первого заседания палаты депутатов, выборы в которую прошли 8 и 9 октября.

10 октября стало известно, что президент Чехии Милош Земан был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Стршешовице.

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