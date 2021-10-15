Спикер парламента Чехии заявил о способности Земана выполнять обязанности президента

Председатель палаты депутатов парламента Чехии Радек Вондрачек заявил, что госпитализированный 10 октября президент страны Милош Земан способен выполнять обязанности главы государства.

Об этом он сказал после своего визита к Земану.

«Могу опровергнуть вымыслы, что он не может выполнять свои обязанности. Да, он сейчас болен, госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Надеюсь, что там он наберётся сил», — цитирует его ТАСС.

По словам Вондрачека, во время встречи Земан находился в хорошем настроении и шутил, а также подписал и передал ему указ о созыве 8 ноября первого заседания палаты депутатов, выборы в которую прошли 8 и 9 октября.

10 октября стало известно, что президент Чехии Милош Земан был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Стршешовице.