В Польше вновь зафиксировано максимальное число заболевших COVID-19
За сутки в Польше коронавирус обнаружили у 5592 человек. Это рекордный показатель заболеваемости в стране с мая 2021 года, сообщает польский Минздрав.
- Reuters
Общее число заболевших COVID-19 в стране составляет 2 956 207 человек.
За сутки скончались 48 пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев увелилилось до 76 300.
Накануне сообщалось о 5559 случаях коронавируса в Польше.
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