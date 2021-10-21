В Польше вновь зафиксировано максимальное число заболевших COVID-19

За сутки в Польше коронавирус обнаружили у 5592 человек. Это рекордный показатель заболеваемости в стране с мая 2021 года, сообщает польский Минздрав.

Reuters

Общее число заболевших COVID-19 в стране составляет 2 956 207 человек. За сутки скончались 48 пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев увелилилось до 76 300. Накануне сообщалось о 5559 случаях коронавируса в Польше.