В Польше зафиксировали максимальное число заболевших COVID-19 за сутки

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Более 5 тыс. случаев коронавируса за сутки обнаружили в Польше. Это рекордный показатель заболеваемости в стране с мая 2021 года, сообщает польский Минздрав.
В Польше зафиксировали максимальное число заболевших COVID-19 за сутки
  • AP

За сутки в стране выявлено 5559 новых случаев коронавируса, скончался 21 человек.

Общее число заболевших COVID-19 в Польше составляет более 2,9 млн человек.

Ранее сообщалось, что в Чехии выявили рекордное число заболевших коронавирусом за сутки.

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