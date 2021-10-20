В Польше зафиксировали максимальное число заболевших COVID-19 за сутки

Более 5 тыс. случаев коронавируса за сутки обнаружили в Польше. Это рекордный показатель заболеваемости в стране с мая 2021 года, сообщает польский Минздрав.

AP

За сутки в стране выявлено 5559 новых случаев коронавируса, скончался 21 человек. Общее число заболевших COVID-19 в Польше составляет более 2,9 млн человек. Ранее сообщалось, что в Чехии выявили рекордное число заболевших коронавирусом за сутки.