В Чехии намерены пересмотреть концепцию отношений с Россией и КНР

Новая правящая коалиция из пяти либеральных партий в Чехии в проекте своей программы намерена пересмотреть концепцию отношений с Россией и Китаем.

«В готовящемся документе подчёркивается приоритет двусторонних отношений, прежде всего, с Германией, будет заявлено также о стратегическом партнёрстве с Израилем и необходимости ревизии отношений с Россией и КНР», — приводит РИА Новости слова члена рабочей группы по подготовке программы Мартин Дворжак.

Уточняется, что политик является одним из кандидатов на пост главы МИД Чехии.

Дворжак заявил, что коалиция намерена принять так называемый «закон Магнитского».

В декабре главы МИД стран — членов Евросоюза утвердили европейский аналог акта Магнитского за нарушения прав человека.