В ЕП заявили о принятии европейского аналога акта Магнитского

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Главы МИД стран — членов Евросоюза утвердили новый механизм санкций за нарушения прав человека. Об этом сообщила пресс-служба крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии (EPP).
В ЕП заявили о принятии европейского аналога акта Магнитского
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

«Так называемый европейский акт Магнитского был сегодня утверждён министрами иностранных дел стран — членов ЕС», — приводит РИА Новости распространённое заявление.

В ЕРР приветствовали это решение и выразили надежду на то, что режим будет эффективным «сдерживающим фактором».

Ранее источники в ЕС передавали, что механизму не присвоят имя Магнитского и он не будет копировать американский закон.

В сентябре председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала проект по типу американского акта Магнитского, в соответствии с которым можно будет накладывать санкции за нарушения прав человека в мире. 

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