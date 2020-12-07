В ЕП заявили о принятии европейского аналога акта Магнитского
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- РИА Новости
«Так называемый европейский акт Магнитского был сегодня утверждён министрами иностранных дел стран — членов ЕС», — приводит РИА Новости распространённое заявление.
В ЕРР приветствовали это решение и выразили надежду на то, что режим будет эффективным «сдерживающим фактором».
Ранее источники в ЕС передавали, что механизму не присвоят имя Магнитского и он не будет копировать американский закон.
В сентябре председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала проект по типу американского акта Магнитского, в соответствии с которым можно будет накладывать санкции за нарушения прав человека в мире.