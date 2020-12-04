ТАСС: ЕС утвердит механизм санкций по правам человека 7 декабря
- Reuters
«Министры примут 7 декабря санкционный механизм по правам человека», — сказал он.
Собеседник добавил, что механизм «не будет носить имя Магнитского или любого другого конкретного человека» и «не будет копировать американский акт Магнитского».
Как ранее сообщало агентство РИА Новости со ссылкой на источник, новый режим санкций ЕС в области прав человека прошёл через Комитет постоянных представителей государств, а следующий шаг — «окончательное утверждение на совете глав МИД».
В сентябре глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС мог бы утвердить режим санкций имени Алексея Навального.