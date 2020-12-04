ТАСС: ЕС утвердит механизм санкций по правам человека 7 декабря

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Главы МИД стран Евросоюза 7 декабря утвердят механизм санкций за нарушения прав человека в третьих странах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ЕС.
ТАСС: ЕС утвердит механизм санкций по правам человека 7 декабря
  • Reuters

«Министры примут 7 декабря санкционный механизм по правам человека», — сказал он.

Собеседник добавил, что механизм «не будет носить имя Магнитского или любого другого конкретного человека» и «не будет копировать американский акт Магнитского».

Как ранее сообщало агентство РИА Новости со ссылкой на источник, новый режим санкций ЕС в области прав человека прошёл через Комитет постоянных представителей государств, а следующий шаг — «окончательное утверждение на совете глав МИД».

В сентябре глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС мог бы утвердить режим санкций имени Алексея Навального.

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