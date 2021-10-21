Во Франции призвали Совбез ООН предпринять меры в отношении КНДР

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Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер сообщил, что Совет Безопасности организации должен быть готов ввести меры в отношении Северной Кореи в связи с угрозой мировой безопасности.
Во Франции призвали Совбез ООН предпринять меры в отношении КНДР
  • AP
  • © John Minchillo

«Баллистическая программа КНДР развивается, её ядерная программа развивается также. Они продолжают обогащать всё больше урана. Мы сталкиваемся с растущей угрозой международному миру и безопасности, режиму нераспространения, Юго-Восточной Азии», — приводит РИА Новости его слова.

Де Ривьер выразил обеспокоенность деятельностью КНДР и призвал СБ ООН «быть готовыми к действиям».

Ранее комитет начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи заявил, что КНДР провела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также подтвердил, что со стороны Северной Кореи в сторону Японского моря было выпущено два снаряда, которые, вероятнее всего, являются баллистическими ракетами.

В ООН выразили беспокойство в связи с новыми пусками ракет КНДР.

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