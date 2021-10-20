В Пентагоне выступили за продолжение диалога с Россией и КНР по киберсфере

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Соединённые Штаты выступили за продолжение диалога с Россией и Китаем о рисках эскалации в киберпространстве. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг.
В Пентагоне выступили за продолжение диалога с Россией и КНР по киберсфере
  • AP

«Нам важно по мере развития этой среды достигать взаимопонимания о рисках эскалации и дестабилизирующей природы определённых видов деятельности в области кибербезопасности», — цитирует Мике Оянг ТАСС.

Оянг отметила сложности в применении традиционных моделей контроля над вооружениями в сфере кибербезопасности.

«О модели контроля над вооружениями говорить сложновато, когда дело касается обеспечения стратегической стабильности в киберпространстве. Однако нам, безусловно, следует постараться достичь большего понимания с другими государствами по вопросу того, какова приемлемая и неприемлемая деятельность в этом пространстве», — заключила Оянг.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о включении вызовов со стороны Китая в новую стратегическую концепцию альянса.

Ранее сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) планирует нанять специалиста в сфере цифровых технологий и киберпространства в своё представительство в Грузии.

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